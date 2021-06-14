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ДС «Мегаспорт» после концерта группы «Звери» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

, 11:51

ДС «Мегаспорт» после концерта группы «Звери» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19
Фото: pixabay.com

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания во время проведения концерта группы «Звери».

Начальник ОАТИ Дмитрий Воронков сообщил, что в ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к дворцу спорта «Мегаспорт», в котором проводился концерт группы «Звери».

«Представители администрации будут вызваны в Объединение для составления протокола», - заявил Воронков.

Начальник ОАТИ подчеркнул, что за такие нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае установления факта нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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