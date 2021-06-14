Сергунина: «Техноград» на ВДНХ представил подкаст о трудоустройстве и планировании карьеры

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14 июня 2021, 11:34

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ представил подкаст «Мы вам перезвоним!». В нем рассказывается о том, как составить хорошее резюме, произвести впечатление на собеседовании и стать востребованным на рынке труда.



«Проект посвящен трудоустройству, планированию карьеры и личностному развитию. Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время - по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов - от 20 до 45 минут», - сказала Наталья Сергунина.



Отмечается, что формат подкаста представляет собой разговор ведущего с экспертом. Гостями проекта являются карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры «Технограда» и приглашенные спикеры.



Так, в выпуске «10 мифов о резюме» расскажут, почему в резюме не стоит подробно описывать хобби или приукрашивать профессиональные умения. В эпизоде «Успешное собеседование: секреты для обеих сторон» говорится о том, как произвести приятное впечатление при личной встрече с работодателем.



Из беседы «Основные ошибки при поиске работы» можно узнать, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию. Выпуск «Востребованность на рынке труда» познакомит с наиболее актуальными профессиями и тенденциями в разных областях. Среди других тем - «Самооценка и профессиональный путь», «Как преодолеть эмоциональное выгорание».



В выпусках расскажут о современных программах обучения по программированию, разработке сайтов и приложений, созданию дополненной и виртуальной реальности, маркетингу и продвижению в соцсетях.



Аудиопроект представлен на платформах «Яндекс.Музыка», Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Все аудиозаписи бесплатны. Логотип подкаста легко узнать: на зеленом фоне изображена рука, держащая телефонную трубку, и надпись «Мы вам перезвоним».



Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Центр развития карьеры - одно из подразделений «Технограда». Специалисты центра помогают горожанам выбрать профессию и спланировать карьеру, а работодателям - найти квалифицированных сотрудников.





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