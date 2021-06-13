Служба безопасности Латвии провела беседу с музыкантом Янисом Лемежисом после конкурса в Крыму

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13 июня 2021, 20:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Служба государственной безопасности Латвии провела беседу с певцом Янисом Лемежисом, который выступил с военной песней на фестивале в Крыму.



Было понятно, что СГБ Латвии рассмотрит вопрос о выступлении латвийского певца Яниса Лемежиса в Крыму. Позиция Латвии: Крым был аннексирован Россией. Для Латвии автономная Республика Крым – неотъемлемая часть Украины.



Напомним, что латвийский певец Янис Лемежис завоевал симпатии жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», исполнив на латышском языке песню «Баллада о солдате».



Известно, что служба государственной безопасности оценила конкретный случай и провела с певцом беседу, где разъяснила о возможных правовых последствиях его действий.

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