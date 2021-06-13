Служба безопасности Латвии провела беседу с музыкантом Янисом Лемежисом после конкурса в Крыму

Служба государственной безопасности Латвии провела беседу с певцом Янисом Лемежисом, который выступил с военной песней на фестивале в Крыму.
Было понятно, что СГБ Латвии рассмотрит вопрос о выступлении латвийского певца Яниса Лемежиса в Крыму. Позиция Латвии: Крым был аннексирован Россией. Для Латвии автономная Республика Крым – неотъемлемая часть Украины.
Напомним, что латвийский певец Янис Лемежис завоевал симпатии жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», исполнив на латышском языке песню «Баллада о солдате».
Известно, что служба государственной безопасности оценила конкретный случай и провела с певцом беседу, где разъяснила о возможных правовых последствиях его действий.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.