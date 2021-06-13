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Служба безопасности Латвии провела беседу с музыкантом Янисом Лемежисом после конкурса в Крыму

, 20:45 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба безопасности Латвии провела беседу с музыкантом Янисом Лемежисом после конкурса в Крыму
Фото: личный архив

Служба государственной безопасности Латвии провела беседу с певцом Янисом Лемежисом, который выступил с военной песней на фестивале в Крыму.

Было понятно, что СГБ Латвии рассмотрит вопрос о выступлении латвийского певца Яниса Лемежиса в Крыму. Позиция Латвии: Крым был аннексирован Россией. Для Латвии автономная Республика Крым – неотъемлемая часть Украины.

Напомним, что латвийский певец Янис Лемежис завоевал симпатии жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», исполнив на латышском языке песню «Баллада о солдате».

Известно, что служба государственной безопасности оценила конкретный случай и провела с певцом беседу, где разъяснила о возможных правовых последствиях его действий.

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