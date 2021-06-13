История девочки Даны, которая спасает котов и мечтает обнять весь мир

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13 июня 2021, 21:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Историю Даны Красавцевой я прочитала в социальных сетях… И она мне запала в душу. Маленькая латвийская девочка из провинциального городка поразила меня, искушенного журналиста, своей добротой и милосердием. В наше очень сложное время, когда у большинства людей каждая копейка на счету, этот ребенок спасает животных: находит на улице, лечит, кормит и пристраивает их… если получится. О таких историях надо рассказывать, чтобы наши взрослые души не стали окончательно «замороженными», чтобы мы вспомнили о том, как когда-то были детьми.

Девочке Дане всего 11 лет, но она уже спасла более 60-ти животных. Да, тех маленьких и беспомощных котиков, которым судьба уготовила участь жить и умереть на улице. Согласитесь, много взрослых людей проходят мимо чужой боли… Конечно, у каждого человека есть свои проблемы, которые мы должны решить в первую очередь, но… Маленькое сердечко девочки Даны не смогло пройти мимо беды: все началось, когда малышке было 6 лет. Гуляя с подругой Дана увидела, как соседские мальчишки издеваются над больным котом: недолга думая ребенок кинулся к хулиганам и отобрал несчастное животное… С тех пор, спасение братьев наших меньших стало частью жизни девочки Даны и ее мамы Нины.

Рисунок Даны



«Дана спокойный ребенок, но имеет свой сильный характер. Возможно, что любовь у нее к животным от меня: я сама, когда была маленькой, жалела бездомных котов. У Даны талант с ними общаться: она разговаривает с котиками, объясняет им что-то, «дрессирует», если можно так назвать их… У нас сейчас живут четыре кота, которых мы не смогли пристроить по разным причинам: один болен, другой уже в очень почтенном возрасте, к третьему просто привыкли сильно. Дана поразительно умеет находить общий язык с животными: они ее слушают, понимают. Я не препятствую ее желанию помочь животным: постоянно приходит с поцарапанными руками и приносит котов. А как можно пройти мимо беды?» - рассказывает мама Нина.

Рисунок Даны



Интересно то, что ни Дана, ни ее мама никогда не просили финансовой помощи от людей: сами подбирали животных, лечили, кормили их. Находились люди, которые узнавали об этом и помогали им. Дана была благодарна.

Рисунок Даны



Сегодня, когда не то, что животным, а людям стало сложно сводить концы с концами, Дана робко обратилась ко всем неравнодушным: она может нарисовать домашних любимцев за символическую плату (кто и сколько может), чтобы иметь возможность прокормить бездомных котов. Девочка не просит просто так дать! Она хочет заработать деньги своим трудом!



Рисование – отдельная тема: Дана прекрасно пишет и даже была победительницей международного латвийского конкурса детского творчества. Кстати, в этом соревновании участвовало более 1700 детей из разных стран…

Рисунки Даны



«Я помню первый рисунок Даны: ей было тогда 1,8 месяцев… Она нарисовала на кроватке человечка… Очень похож был именно на человека. Сколько помню, Дана рисовала всегда! Рисует котов, природу… Даже приготовление обычного омлета – целое искусство: украшает его творчески. А зимой очень любит лепить из снега фигуры животных. Я рада этому».





Говорят, что талантливый человек, к счастью, талантлив во всем! Это точно о Дане: ребенок прекрасно успевает осваивать точные науки, занимается спортивными танцами и… хочет обнять весь мир! Именно! Обнять и согреть, чтобы не облегчить боль тем, кому и так сложно!

О чем эта статья… О маленькой латвийской девочки из провинциального городка, которая живет состраданием и милосердием, которая видит мир в цветах радуги и не позволяет нам, взрослым, забыть такие слова, как доброта, сочувствие, благотворительность от души. Большое сердце ребенка учит нас искушенных, как надо жить, чтобы самим стать счастливыми.

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