Биохакинг и роботорабство ближайшего будущего или опасности цифрового будущего

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2021, 18:59 Алексей Хохлатов

Фото: ar.pinterest.com

Уже сейчас совершенно очевидно, что мы живём не только с домашними животными, но и в дружественном мире созданной нами техники, которая помогает нам передвигаться, строить, общаться, обучаться, развлекаться. Но как далеко зайдёт наша дружба? Так ли она безобидна? Равен ли нам по развитию и силе наш друг, или он способен нас… перегнать? И что будет, когда мы пройдём «точку сингулярности»?



Всё больше и больше предметов бытовой техники обзаводятся чипами, видеокамерами, датчиками, сенсорами и средствами выхода в Интернет. Зачем? Ну как же, это ведь удобно, когда можно включить чайник из другой комнаты. Равно как и подогрев машины зимой, чтобы сесть в уже тёплый салон. Концепция «умный дом» набирает обороты, и она полностью оправдана, когда надо следить за загородным домом, а ты уехал на месяц за моря-океаны.



Но! У всего хорошего в нашем мире (так уж он пока устроен) есть и обратная сторона: если ты управляешь своим домом, это хорошо, а если… кто-то другой и без твоего ведома? Закрыть дом на замок – и никто не войдёт – это привычный формат, а вот как защититься от хакеров, если дом «умный»? Ответ прост: вешать «цифровой замок». Опять замкИ! Правда, виртуальные.



Нашумевшая история с прослушкой Ангелы Меркель известна всем, но даже если вы не Ангела, есть ли у вас уверенность, что видеокамера вашего смартфона не подсматривает за вами, когда она, якобы, выключена? А микрофон? А чип в умном китайском чайнике? И уж тем более американский электромобиль: разве не следит он за своим «владельцем» не только в целях безопасности (не пустить пьяного за руль), но и ради получения разведданных?



Господа, войны в современном мире ведутся уже не на поле боя, а в технологиях: поставляя куда-либо свои товары, страна-экспортёр получает не только материальную, но и стратегическую выгоду. Скажем, наши боевые установки С-400 делают нас уверенными, что против нас они использованы не будут: мы знаем на какую «кнопочку» надо нажать, ведь мы же их разработали и произвели.



А теперь вопрос: какая страна производит более половины всех товаров народного потребления и не только их? Так ли всё ещё эта страна отстала по уровню технологий и качеству производств? А какая страна на втором месте по экспорту? Китай, США и Германия обеспечивают мир своими товарами. Ну вот и поищите в них «жучков»!



Мы сейчас периодически заходим в Интернет, да? А ведь через несколько лет вопрос будет стоять совершенно иначе: как бы из него периодически выходить! Мы будем в Интернете постоянно и везде, и практически бесплатно! Связь формата 6G или любого другого будет повсеместно. И Интернет-пространство полностью преобразится, так как мы будем проводить в нём большую часть своей жизни, этот мир станет реальнее, интереснее, честнее. Но об этом в следующих выпусках.



Итак, в этом видео подробно разбираем поднятые в статье темы, а также говорим о том, при каком условии техника не будет пренебрегать нами, о нанобиотехнологиях и новой форме жизни.



Книгу Алексея Хохлатова «НЕОСФЕРА 2053» о жизни в технологическом будущем можно скачать тут.

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