Президент Путин ожидает в России хороший урожай в нынешнем году

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12 июня 2021, 21:11

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Объем обеспечения Россией других стран сельскохозяйственной продукцией раза в два превышает объем экспортируемой продукции оборонных предприятий. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

Он отметил, что страна обеспечивает саму себя продуктами питания на 80%. По словам Путина, в течение минувшего года РФ в плане экспорта продовольствия вышла на 30 млрд долларов.

Российский лидер назвал данные показатели “серьезной вещью”. Такое заявление глава РФ сделал в ходе беседы с лауреатами госпремий и героями труда. Путин заключил, что урожай в стране должен быть хорошим.

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