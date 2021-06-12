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12 июня 2021, 19:31 Источник: Сайт Кремля

Митрополит Иларион и Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Митрополит Волоколамский Иларион удостоен Государственной премии в области литературы и искусства.

Имена лауреатов Госпремии и Героев труда 12 июня в День России объявил президент РФ Владимир Путин.

В праздничный день, 12 июня, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

Про священника Илариона Путин сказал: «Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение церкви со светлой творческой деятельностью». Глава российского государства отметил, что его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, и во всём мире».

Госпремия также присуждена оперной певице Хибле Герзмаве, которая, как сказал президент, входит в число наиболее востребованных российских певиц.

Лауреатами Госпремии стали знаменитый скульптур Александр Рукавишников; правозащитник Елена Тополева-Солдунова; Фаина Захарова, энергия добра и милосердия, смелость и острый ум который посвящены фонду «Линия жизни».

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