Путин высказался о зарплате тракториста, Героя труда: «Это маловато»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2021, 19:02 Источник: РИА Новости

А. Бондаренко и В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 12 июня во время вручения в Кремле наград лауреатам Государственных премий Российской Федерации и обладателям звания «Герой труда» поинтересовался зарплатой у тракториста из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александра Бондаренко.

Российский лидер извинился за этот бытовой вопрос. Бондаренко ответил, что в колхозе средняя зарплата - 24 тысячи рублей, можно заработать больше, в сезон сельхозработ.

Путину размер зарплаты показался небольшим. «Это маловато, честно говоря» - оценил президента. Герой труда Александр Бондаренко пояснил, что можно заработать 70 тысяч в месяц, но в период сезонных работ. Тракторист отметил, что работникам хватает.

«... это ниже среднего по стране. Но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. ... Будем дальше работать над этим», — пообещал Владимир Путин.

Путин отметил, что донской тракторист Александр Дмитриевич Бондаренко посвятил своей профессии почти 50 лет, представитель трудовой династии, он душой болеет за дело и добивается блестящих показателей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости