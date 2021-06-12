СКР: В Свердловской области по делу о ДТП с семью погибшими задержаны трое подозреваемых

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12 июня 2021, 18:22 Источник: СКР

фото с сайта СКР

По уголовному делу, возбужденному в Свердловской области по факту гибели семи человек в результате ДТП, задержаны трое подозреваемых. В четверг, 10 июня, утром в поселке Горный ЗАТО г. Лесной рейсовый автобус ПАЗ, за рулём которого находился 56-летий водитель, въехал в ворота КПП местного предприятия и заехал на его территорию.

В результате ДТП на месте погибли шесть человек. Несколько человек были госпитализированы с травмами. В больнице один человек скончался.

В пятницу, 11 июня, следователи сообщили: задержан водитель автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус.

В субботу, 12 июня, региональное управление СК РФ сообщило об аресте механика и директор автопредприятия. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По факту ДТП были возбуждены три уголовных дела, впоследствии они был соединены в одном производстве.

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