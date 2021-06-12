Оперштаб: Доля молодых пациентов в столице составляет уже почти треть от общего числа больных COVID-19

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12 июня 2021, 17:59

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр Москвы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова сообщила, что доля молодых пациентов с COVID-19 в городе составляет уже почти треть от общего числа больных коронавирусом.



Она напомнила о подписании мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении ряда ограничений в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в столице.



Так, с 15 по 19 июня не будут работать сотрудники тех организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Предприятия непрерывного цикла, а также учреждения, определенные указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года №316 продолжат свою деятельность. К ним относятся организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и медицинские учреждения, те, кто осуществляют неотложные ремонтные работы и предоставляют финансовые услуги.



Анастасия Ракова отметила, что органы исполнительной власти Москвы, включая тех, кто занимается приемом посетителей и обработкой корреспонденции, с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня. Численность работников, обеспечивающих функционирование этих органов в указанный период, определяется руководителем с учетом необходимости минимизации очного присутствия граждан на рабочих местах. При этом все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.



Вице-мэр Москвы подчеркнула, что перейти на удаленный режим работы рекомендовано как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%). Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.



«Вакцинированными мы считаем тех, кто получил хотя бы один компонент прививки», - добавила Ракова.



Уточняется, что с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов.

«Это территории с кафе и ресторанчиками, на которых есть общая зона с посадочными местами, где посетители, взяв еду, могут присесть и поесть - на территории торговых центров и других аналогичных местах», - пояснила вице-мэр столицы.



По ее словам, рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения также не будут принимать посетителей в ночное время с 23:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). Кроме того, в парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.



«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», - подчеркнула Анастасия Ракова.



По ее словам, в последнюю неделю заболеваемость растет и рост подтвержденных случаев коронавируса составил уже 70% по сравнению с прошлой неделей.



«Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад», - сообщила вице-мэр Москвы.



Ракова отметила, что среди заболевших за два месяца существенно - на 35% - увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет), и сейчас она составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу.



«Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. Но если не остановить или хотя бы не замедлить темпы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов», - отметила заместитель мэра столицы.



Она добавила, что на сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тыс. коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД.





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