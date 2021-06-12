Из-за мощи России японцы призвали поменять конституцию и завладеть ядерным оружием

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12 июня 2021, 18:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В ходе обсуждения инцидента с задержанием российскими пограничниками шхуны "Эйхо-мару" японцы пришли к выводу, что произошедшее негативно сказалось на имидже Токио. Соответствующие комментарии появились на страницах местной газеты Yomiuri.

Отметим, что японскую шхуну российская сторона отпустила после того, как был уплачен штраф в 6 млн руб. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, капитан данного судна виновен в незаконном рыболовстве.

По мнению некоторых японцев, инцидент угрожает национальной безопасности Японии. Ряд пользователей заявили о необходимости принятия Токио ответных мер в адрес российского руководства. Один из комментаторов подчеркнул, что Россия намного сильнее Японии. Другой отметил, что РФ не заслуживает доверия, призвав размещать базы США поближе к российской границе.

“Если мы не поменяем конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!”, - написал еще один пользователь.

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