В Эстонии набирает обороты новый вид мошенничества

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12 июня 2021, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Коронавирус, увы, больно ударил по кошелькам прибалтов: каждый зарабатывает так, как может. Голод толкает людей на … изобретательность: например, в Эстонии появилась новая схема мошенничества.



По «правилам» новой схемы, люди сами отдают свои деньги аферистам. Как это происходит?



Раздается звонок будущему пострадавшему из «банка» и представитель «службы безопасности» говорит, что на счету имеются фальшивые купюры, которые нужно снять и передать в полицию, а уже потом людям вернут настоящие деньги.



Удивительно, но такая схема работает: эстонской полиции уже известны два случая, когда люди снимали деньги и отдавали их мошенникам. В одном случае получилось выманить 10 000 евро, а в другом почти 44 000 евро. Оба случая произошли в течении двух недель.

В первой случае, мошенник убедил потерпевшую сходить в банк, а потом встретиться с ним в оговоренном месте. Потерпевшая так и сделала! Ущерб составил 10 000 евро. По такой же схеме (оговоренное место) произошло вымогательство.



Почему же люди, находясь в банке, не задумались там же выяснить ситуацию?



Пресс-служба полиции Эстонии объясняет, что ни банк, ни полицейские не будут спрашивать у человека данные о входе на его страницу, не станут требовать пароли…



«Есть такое правило – не отдавать деньги чужим людям, но это не всегда работает: многие боятся отказать «официальному» представителю банка или полиции. Возможно, многие хотят просто помочь, а мошенники умеют ловко манипулировать людьми, они постоянно меняют схемы обмана. Все происходит быстро: человека убеждают в том, что он может остаться без денег. Люди верят этому. И даже не появляется мысль, что нужно выяснить этот вопрос у банка. Должно действовать железное правило: если кто-то предлагает, где замешаны ваши деньги, то речь, видимо, идет о простом мошенничестве», - заявили в пресс-службе полиции Эстонии.

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