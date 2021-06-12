Россия и Эстония решили очистить Чудское озеро от загрязняющих веществ

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12 июня 2021, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Совместная эстонско-российская комиссия по охране и рациональному использованию трансграничных водоемов, благодаря масштабным инвестициям, спасает Чудское озеро от загрязняющих веществ.



По мнению вице-канцлера Министерства окружающей среды Эстонии Харри Лийва, за последние 15 лет значительно выросла эффективность очистных сооружений. В связи с этим количество фосфора и взвешенных веществ, попадающих в Чудское озеро, показывает тенденцию к снижению.





«В последние годы в повышении эффективности очистных сооружений было вложено много средств: с 2017 по 2020 г.г. сумма инвестиций превысила 25,2 миллиона евро. Благодаря этому, очистные сооружения теперь удаляют из сточных вод, направляемых на очистку более 99% загрязняющих веществ», - заявил вице-канцлер.



Новые очистительные сооружения построены, как на российской, так и на эстонской стороне, но в течении десятилетий в донных отложениях устья реки Великая и Чудского озера накопились биогенные вещества, которые вовлекаются в процессы, происходящие в озере и способствуют его эвтрофикации.





На заседании рабочей группы по водным ресурсам эстонские специалисты ознакомили российских с принципами новой программы водного хозяйства на 2021-2027 годы. Согласно плану международного водосборного бассейна, выходящего за пределы территории ЕС, должен быть согласован с этой страной, чтобы предотвратить риски наводнений, защите и снижению негативных воздействий.

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