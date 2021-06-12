Путин поздравил россиян с Днем России

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12 июня 2021, 13:53

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил жителей страны с Днем России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений. Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», - отметил глава государства.

Путин отметил, что их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб. Он призвал хранить, утверждать в своей жизни завещанные народу ценности, которые имеют колоссальное значение для «движения вперед».

Российский лидер обратил внимание на достижения современных учёных, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, которых объединяет желание быть полезными своей Родине.

Напомним, что звание Героя Труда присвоено пятерым россиянам.

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