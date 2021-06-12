Матка в аренду: вред здоровью, нарушение прав и другие прелести суррогатного материнства

Аргументы Недели → Общество 18+

12 июня 2021, 12:53 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: cоцсети

Россия является одним из мировых лидеров по сурматеринству. По оценке Европейского центра суррогатного материнства, каждый год в нашей стране рождается как минимум 22 тысячи детей, уходящих в «чужие руки». Хорошо это или плохо? И допустимо ли вообще суррогатное материнство с какой угодно точки зрения?

«Аргументы недели» опросили более двухсот мужчин и женщин от 18 до 50 лет на тему отношения к суррогатному материнству и выяснили, что за суррогатное материнство выступают 79% респондентов. Все эти люди уверены, что сурматеринство – отличная возможность для пар, которые не могут иметь детей, завести их.

Против суррогатного материнства высказался 21% опрошенных. Кто-то уверен, что это торговля людьми, кто-то отмечает, что в детских домах и домах малютки сирот и так очень много, поэтому лучше бы те, кто мечтает стать родителем, обратили внимание на них. Другие же убеждены, что на все «воля Божья» и, если вам не суждено оставить потомство, – так тому и быть.

Надо заметить, что ответы разнятся в зависимости от возраста. Девушки, выступающие против суррогатного материнства, в основном молодые – от 18 до 30 лет. Мужчинам же, выступающим против, чаще всего от 30 до 50 лет.

Тем не менее подавляющее число респондентов все-таки за. Почему?

Первый и основной довод мы уже затрагивали: это единственный шанс для бесплодных родителей завести ребенка. Сурмамы принимают участие добровольно, эксплуатации нет, так еще и процедура, если рожать будет родственница или подруга, окажется не дороже беременности после ЭКО. Да и что мы вам объясняем, обо всех прелестях суррогатного материнства нам уже давно кричат… надо же, маркетологи. Нельзя лишать людей права познать радость родительства! Тут же как под копирку мнения докторов, мол, давно уже все делают безопасно, решим демографические проблемы, счастливые семьи и счастливые дети, красота, весь цивилизованный мир на стороне суррогатного материнства, и вы присоединяйтесь, но… в большинстве «первых» стран суррогатное материнство запрещено.

Германия, Франция, Швеция, Канада, Япония, Норвегия, Австрия, некоторые штаты США и многие другие страны категорически не допускают суррогатное материнство, а те, которые допускают, ставят большие ограничения: альтруизм и никакой коммерции, наличие гражданства страны, замужество и строгие медицинские показания, которые не позволяют женщине родить самой.

В России же сурматеринство не только разрешено на коммерческой основе, так еще и не предполагает никакого волнения о том, кто, зачем и для чего использует сурмаму и какова дальнейшая судьба ребенка в том числе. Главное – платите деньги. А самое занимательное во всем этом то, что в договорах на суррогатное материнство прописывается, как на упаковке любого товара, каким чадо должно быть. Грубо говоря – качество ребенка, а еще, что будут делать родители если оно вышло не таким, каким ожидалось, и куда это недоразумение потом девать.

Но главное не подноготная, а привлечение индустрией медицины внимания к теме. И слоганы типа «помогите радости материнства стать доступнее» с этим отлично справляются. «Вы не жили по-настоящему, пока вы не сделали для других людей то, за что невозможно расплатиться», — эта цитата висит на одном из сайтов клиник по суррогатному материнству. Так женщин агитируют становиться сурмамами, а у наблюдателей и сторонников на психологическом уровне формируются очень теплые ассоциации с суррогатным материнством как таковым. Мол, вот, молодцы, помогают людям… Ага, конечно. Бредни про альтруизм уже давно не выглядят даже на толику состоятельными. Неужели хоть кто-то в это верит? Абсолютно все сурматери в любой стране рожают для кого-то только ради денег (если речь не идет о ближайших родственниках, согласившихся на такое из благих побуждений). И если женщинами за это не платить – их просто не будет. Или каждая сидит и мечтает приобрести такое странное неоплачиваемое хобби? Конечно, всем понятно, что нет. Легализация альтруистического сурматеринства просто очередная лазейка – как бы реакция на глобальный черный рынок продажи детей, рожденных для кого-то, с которой успешно или нет, но пытаются бороться.

Как и с многочисленными нарушениями прав человека и ребенка при коммерческом сурматеринстве. Вот только есть одна загвоздка: коммерция в этом случае отличается от альтруизма разве что названием и отсутствием четкого договора и в некоторых случаях посредника. Оплату сурматери получают абсолютно всегда. Как не назови.

И дальнейший сценарий всегда один: суррогатной матери вводят чужую оплодотворенную яйцеклетку и еще вагон и маленькую тележку гормонов, чтобы чужая яйцеклетка прижилась. Пьют гормоны мамаши всю беременность, а потом угадайте что? Лечатся. На наши, кстати, налоги. Это во время беременности ее спонсируют заказчики. А после «давай сама».

И с рисками, связанными с беременностью и родами, тоже делай что хочешь. Даже если на это уйдет все заработанное. Но сурмамы об этом не думают, ведь медики соловьем поют о том, что это безопасно и все будет окей. А мамочки верят, иногда даже не подозревая о том, что беременность, проходящая с «вспомогательными», связана с более высокими рисками. Многие суррогатные мамы гибнут из-за беременности и родов, даже не зная о том, что риск смертельного исхода увеличивается из-за того, что процесс не был естественным. Более того, у нас даже нет должного объема исследований суррогатного материнства, чтобы предсказать все возможные «побочки» этого процесса. Так сурмамы зачастую даже не могут согласиться с тем, что информированы о рисках, на которые идут, потому что не все риски известны самим докторам.

И какие деньги потом смогут изменить тот факт, что женщины станут инвалидами или умрут?

Скажете, сурмамы все еще согласились сами. Да, но насколько безвыходным в таком случае оказалось их материальное положение или как хорошо им промыли мозги вдохновляющими цитатами? Вот еще одна: «Если что-то достаточно важно, то даже если все против вас, вам все равно стоит сделать это». И многие делают. Сдают свое тело в аренду, а заказчик имеет полный контроль над ним и образом жизни не только во время беременности сурмамы, но и до зачатия и немного после родов.

За благими целями, таким образом, кроется нарушение не только прав человека и эксплуатация тела, но и нарушение прав ребенка и сам факт рождения ребенка по контракту. А как же то, что люди не могут рассматриваться как средство или цель? А как же то, что ребенок не может быть предметом купли-продажи и предметом контрактных переговоров в частности? И почему ребенок теперь становится объектом, а не субъектом?

Люди, пользующиеся услугами сурматеринства и его сторонники руководствуются только своими личными эгоистичными мотивами. «Мы хотим ребенка, и мы готовы на все». Если «покупка» не по душе, отправим в приют. Если биологическая мама воспылает нежными чувствами – отберем, а она пусть получает травму на всю свою жизнь. Кого волнует, что молоденькая девчонка, пошедшая на это ради денег, просто не знала, что творит?

Если мы поддерживаем мир, в котором тело одного человека может рассматриваться как способ «излечения» для других в ущерб ему самому, то могу напомнить вам, не называя имен вслух, о том, кто для блага своей нации не брезговал отнятыми жизнями и здоровьем других. Сколько полезных медицинских открытий было сделано с 1939 по 1941 год, правда?

Конечно, это утрировано и даже слишком, но позволять «сдавать» свое тело и делать это способом выживания для кого-то – недопустимо. Женщины и дети не должны быть товаром, который можно купить или продать. Даже если кто-то идет на это осознанно (или думает, что осознанно). Если мы возводим это в норму сейчас, что ждет нас дальше? Цикличности истории в этом конкретном случае не хотелось бы, не так ли?

И нам все еще не стоит забывать о переполненных детдомах и домах малютки, сироты которых были бы так счастливы обрести семью и дом. И для этого даже не обязательно эксплуатировать хоть кого-то и платить деньги.

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