Глава МИД Латвии поздравил россиян с Днем России

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12 июня 2021, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил россиян с Днем России. Поздравил на русском языке, но в социальных сетях.



«Поздравляю российский народ с Днем России! Желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего».



12 июня 1992 года парламент России принял декларацию о суверенитете государства.

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