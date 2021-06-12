Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2021, 12:47 Источник: Интерфакс

Вечный огонь, фото: pixabay.com

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в очном формате в июне.

Цунаева пояснила, что они наблюдают за эпидемиологической обстановкой в Москве, а также за снятием ограничений. По ее словам, мэр города не отменял ограничения, поэтому, к сожалению, 24 июня, скорее всего, шествия не будет. Она добавила, что организация не будет проводить мероприятие и в других городах.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертный полк» может пройти в обычном формате, даже велась подготовка. Запланированная дата была 24 июня. Онлайн-версия шествия прошла 9 мая.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости