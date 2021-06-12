Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в очном формате в июне.
Цунаева пояснила, что они наблюдают за эпидемиологической обстановкой в Москве, а также за снятием ограничений. По ее словам, мэр города не отменял ограничения, поэтому, к сожалению, 24 июня, скорее всего, шествия не будет. Она добавила, что организация не будет проводить мероприятие и в других городах.
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертный полк» может пройти в обычном формате, даже велась подготовка. Запланированная дата была 24 июня. Онлайн-версия шествия прошла 9 мая.
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