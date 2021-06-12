В Челябинске подрядчика заставят переделывать дорогу

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12 июня 2021, 08:42 Анна Семенова

Некачественную работу заставят переделать. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Работы были проведены некачественно

Автомобилисты все лето мучаются из-за дорожных работ: придумывают пути объезда, томятся в пробках, скачут по срезанным кускам асфальта.

А некоторые подрядчики еще и позволяют себе выполнять контракт некачественно. Что, конечно, затягивает историю.

Так случилось в Челябинске с ООО «СтройМигСити». Фирма ремонтировала участок в Тракторозаводском районе, на улице Танкистов. Проверка показала, что часть асфальта уложена с нарушениями. От улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина на дороге обнаружились наплывы и дефекты.

В комитете дорожного хозяйства уверили, что подрядчик будет устранять недочеты за свой счет. Весь испорченный кусок дорожного полотна нужно будет заменить.

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