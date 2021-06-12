«Увязался М. за Ж.» Эхо 1980-х

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12 июня 2021, 00:00 Надежда Кокарева

Фото: личный архив

«Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР» — если это про вас, то вас точно не оставит равнодушным спектакль «Увязался М. за Ж.» в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. 26 июня этот спектакль покажут дважды: в 17.00 и в 21.00. Зрителей ждет два с половиной часа ностальгического калейдоскопа из ярких актерских работ, знакомых до мурашек хитов, юмора и пронзительной лирики.

Музыкально-поэтическое ревю по произведениям (и жизни) поэта Олега Григорьева, музыкой из репертуара групп Ленинградского рок-клуба поставил в Театре Эстрады актер Кирилл Петров.

Вначале спектакль назывался «ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны», но, посчитав название не слишком удачным, театр решился на переименование — теперь на афишах красуется интригующее «Увязался М. за Ж.» — первая строчка одноименного стихотворения, пожалуй, самого популярного поэта ленинградского андеграунда. «Григорьева можно считать одним из последних поэтов советской эпохи — рассказывает режиссер спектакля. — Его творчество интересно нам своим парадоксальным, иногда наивным и детским взглядом на жизнь и общество. Но в то же время, при кажущемся инфантилизме и незамысловатости творчества, в этих стихотворениях живет настоящая мудрость и глубина».

Ленинград конца 1980-х годов — детали той жизни уже стираются из нашей памяти, но благодаря блистательной игре артистов Театра Эстрады перед глазами зрителей проходят узнаваемые типажи перестроечной эпохи: супермодная молодежь и властная продавщица, интеллигенты и романтические алкоголики. А еще школьники, застигнутые врасплох первым чувством, и передовики производства в поисках любви, милиционеры и их подопечные, рокеры и дворники, «с Пушкиным на дружеской ноге» читающие стихи белой ленинградской ночью.

Герои эти ищут свободы и справедливости, пытаются найти новые способы существования и самовыражения.



«Мы постарались здесь не точь-в-точь передать ту эпоху, это, скорее наш авторский взгляд на то время, — признаются создатели спектакля. — Ведь все участники — а это порядка двадцати актеров и музыкантов, родились на десятилетие позже. Так что спектакль — это эхо и отражение тех времен».





Слово – зрителям:



Владимир Колобов, инженер

«Спектакль позволил, словно на машине времени, перенестись во времена юности, когда, как известно, и деревья были большими, и трава зеленее... Стихи, музыка, увлекательная игра актеров — все это помогло вновь окунуться в то время, когда ты был молод, наивен, искренен и... прекрасен!»



Георгий Рухлин, блог «Арт-гурман»

«Спектакль получился о любви, а еще — о поиске внутренней свободы. Происходящее отправляет зрителя в 1980-е, однако все создатели спектакля, включая режиссера, люди молодые, не видевшие эту эпоху воочию. Возможно, по этой причине сценическая история получилась необычайно легкой, яркой и, я бы добавил, «звонкой».



Анна Воронкова, искусствовед

«Синтез тонкого юмора, неожиданных сценографических решений и многообразия любовных линий превращает просмотр спектакля в захватывающее приключение. А что еще нужно от иронической постановки в жанре ревю? Пожалуй, музыка ленинградских рок-клубов и стихи андеграундного поэта Олега Григорьева. Полное погружение. Праздник для души!»

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