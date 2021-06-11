Как живет Эстония в период ковидных ограничений

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11 июня 2021, 22:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Если говорить о трех республиках Прибалтики, то в Эстонии, на сегодняшний день, в силу вступают очередные смягчения ковид-ограничений.

Пресс-служба правительства Эстонии сообщила, что с сегодняшнего дня в силу вступают смягчения общих для ряда областей деятельности ограничений! Например, отменяются все ограничения на часы работы. Более того, что обрадовало прибалтов, разрешены круизы между Таллином и Стокгольмом.

В Эстонии эпидемиологическая ситуация выглядит лучше, чем, например, в Латвии: вступили в силу смягчение ограничений для мероприятий, проходящих в помещениях и вне их. Ограничение в 1000 человек действует, например, на центральной площади населенного пункта, в городском парке, площади и т.д. Открыты музеи, выставки: их заполняемость может происходить на 50%. Радует то, что посетителей могут обслуживать и места общепита без ограничений на часы работы!

Но главное то, что разрешены однодневные туристические поездки в Эстонию без обязательств соблюдать изоляцию. Есть свои, но! Такие поездки возможны, если человек сделал тест на коронавирус не ранее, чем за 24 часа до прибытия, а результат был, конечно, отрицательным.

Что касается круизов Таллин-Стокгольм-Таллин, то они разрешены, но следует учитывать ограничения, которые действуют в Швеции. Вполне возможно, что туристу, по возвращении в Эстонию, следует соблюдать изоляцию, если количество положительных тестов на 100 000 населения в Швеции будет превышать 150. Сегодня этот показатель 227.

Эстония начитает «приходить» в себя после ковида! И это радует!

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