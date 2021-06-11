Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» получила «халяль»-сертификат

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2021, 21:43 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» получила «халяль»-сертификат. Этот препарат разработан научным центром «Вектор». Международный центр стандартизации и сертификации при Совете муфтиев России сообщил, что производитель предоставил всю необходимую информацию и документацию о компонентах вакцины и технологии ее производства.

На основании этих документов специалистами МЦСиС «Халяль» принято заключение о соответствии вакцины стандарту Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России. Это сообщение в пятницу было опубликовано на сайте организации.

Судя по документам центра «Вектор», входящие в состав вакцины бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными.

Вакцина Роспотребнадзора зарегистрирована в России 13 октября 2020 года. Она уже применяется для массовой вакцинации населения.

Маркировка «Халяль» означает, что продукция изготовлена в соответствии с канонами ислама, не содержит компонентов, запрещённых для употребления в пищу мусульманам, является чистым продуктом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости