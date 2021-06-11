Депутата латвийской партии «Согласие» арестовали по подозрению в шпионаже

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11 июня 2021, 21:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвийского депутата от партии «Согласие» Яниса Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу России. Очередной скандал «накрыл» Латвию. Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в этой истории.



История депутата Яниса Адомсонса удивила даже искушенных латвийских политиков: экс-министра МВД, известного латвийского политика обвинили в шпионаже в пользу России. Почему? Возможно, все дело в прошлом? Пока идет следствие, то можно только догадываться…



Как удалось узнать балтийскому бюро «Аргументы Недели», вопрос о снятии иммунитета с депутата Яниса Адамсонса решился очень быстро: состоялось закрытое заседание комиссии Сейма по мандатам и этике, где было проведено голосование о «неприкосновенности» г-на Адамсонса. Генеральная прокуратура Латвии обратилась в парламент с просьбой о снятии иммунитета с депутата. Сейм удовлетворил просьбу правоохранительных органов страны.



Так в чем же подозревают Яниса Адамсонса?



Как удалось выяснить, депутата от партии «Согласие» подозревают в особо тяжком преступлении – в шпионаже. А это 85 статья Уголовного Закона «О незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передать их иностранному государству». Иностранное государство в конкретном случае – Россия.



Какую должность в Сейме занимает депутат Адамсонс?



Он является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Но он не имеет доступ к информации, которая содержит государственную тайну.



Каков послужной список «работ» депутата Адамсонса?



Известно, что Янис Адамсонс имел внушительный послужной список: в советское время работал заместителем по политической работе на Дальнем Востоке, помогал задерживать корабль с контрабандным золотом, который следовал из Магадана, капитан 3-го ранга, который был известен как «Капитан Акула», служил на Сахалине заместителем начальника штаба по разведывательной работе, был заместителем командира учебного центра пограничных войск в Тихоокеанском пограничном округе, с 1993 года стал заместителем командующего Военно-морских сил Латвии, а уже в 1994 году стал министром внутренних дел страны. Сегодня г-н Адамсонс – депутат Сейма от партии «Согласие».



Итак, прокурор Генеральной прокуратуры Латвии обратился с запросом в Сейм о том, чтобы провести обыски, задержание и арест депутата.



Уже известно, что обыски состоялись. Они были проведены и по месту жительства депутата. На это ушел целый день. Янис Адамсонс арестован. Суд одного из районов Риги в качестве меры пресечения для депутата избрал арест. Известно, что заседание суда длилось около двух часов.



А есть ли доказательства вины депутата?



Как гласит Закон Латвии, что содержание под стражей может применятся только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе расследования, вызывают обоснованные подозрения в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы.



Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил представителям СМИ, что в «деле Адомсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России».



Такое же мнение и у премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, который отметил, что «правоохранительные службы должны внести ясность в это дело, но подозрения в отношении депутата серьезные».



Председатель правления партии «Согласие» Янис Урбанович сделал заявление: «Действия в отношении с серьезными обвинениями депутата Сейма должны быть точными и обоснованными. В 13-м Сейме для уголовного преследования были выданы несколько депутатов, и это не делает чести парламенту Латвии. Но создается впечатление, что сами фигуранты в такой ситуации чувствуют себя достаточно удобно: занимают высокие посты и их удовлетворяет то, что следственные действия идут медленно. Призываем структуры безопасности и судебные инстанции максимально быстро и открыто расследовать дело. Партия «Согласие» не будет снисходительно по отношению к Янису Адамсонсу, если его предательство будет доказано. Нам важно получить убедительные доказательства. Пока таких нет».



Что сам говорит депутат?



Депутат, «Капитан Акула» не признает себя виновным: «Я грехов за собой не чувствую».



Интересны слова, которые, возможно, прольют свет на данные события руководителя парламентской комиссии по обороне, внутренним делам Юриса Ранцанса: «Не бывает бывших офицеров КГБ…»



Продолжение следует…

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