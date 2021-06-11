В Адлере пенсионер застрелил судебных приставов из-за угрозы сноса гаража, в котором он прожил более 50 лет

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11 июня 2021, 19:47

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Девятого июня в Адлере пенсионер Вартан Кочьян застрелил из ружья двух судебных приставов, которые угрожали снести его жилой гараж и небольшой деревянный сарай.



В своем гараже Кочьян прожил более 50 лет. В подобных условиях в Краснодарском крае живут тысячи человек. У людей нет документов на собственность, и они не имеют никакого другого жилья. При этом власти Краснодарского края сносят по 300 самостроев в год. Кочьян несколько десятилетий пытался узаконить свой гараж, но это было безуспешно.



Жертвами пенсионера стали судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян. У погибших остались семьи и дети. Кочьяна арестовали на два месяца, и обвинение собирается требовать пожизненного заключения.



Соседи, одноклассники и друзья Кочьяна считают, что его довели, и характеризуют пенсионера как «спокойного, рассудительного, сдержанного» человека. Местная жительница сообщила, что все произошло из-за спорных участков, которые находятся рядом с железной дорогой напротив жилых домов. Она рассказала, что у нее тоже есть дачный участок, который отнимают. Ее матери, ветерану войны, власти так и не позволили его узаконить.



На этом месте в 80-е людям выдали разрешение на строительство гаражей. В 90-е Адлер стал разрастаться, и здесь появились магазинчики и кафе.



Стоимость квадратного метра в Адлере рядом с морем начинается от 300 000 рублей и доходит до 2 000 000. Участок 10 соток в 650 метрах от моря — 28 миллионов. Район, где произошла трагедия, находится примерно на том же расстоянии, да еще и в центре Адлера. Площадь спорного участка — 30 соток, 90 миллионов рублей «на рынке».



В конце 90-х владельцы гаражей решили создать кооператив «Гранж», чтобы узаконить землю и строения, но в какой-то момент, уже в 2000-х, при оформлении гаражного кооператива часть разрешительных документов просто исчезла в администрации Сочи.



Один из местных жителей рассказал, что его отец получил разрешение на строительство гаража в 80-х годах, но уже после постройки добиться его легализации так и не удалось.



«Гаражный кооператив нам не дали до конца оформить — коррупция. Мой гараж рядом с гаражом Вартана. Мы с ним суды проиграли. У нас денег нет, у них <в администрации> есть, в итоге они выиграли. Недавно приходил пристав и говорил, что два раза меня не застал. А я был в Абхазии, у матери, ей 85 лет, она болеет. «Тогда я закрою тебе границу за то, что ты не сносишь гараж», — говорит пристав. А я что, долг имею, что не могу выезжать? Я ему и сказал: «Ты подумай, что говоришь, там бабушка 85 лет, кроме меня за ней некому ухаживать». А он отвечает: «А мне по…» И ушел», - рассказал сосед Кочьяна.



«Оформлять не дают землю, а другим продают, ну или в аренду отдают», - сообщила местная жительница.



У Кочьяна 15 июня должен был состояться суд в кассации, а 26 июня дело о сносе гаражного кооператива должен был рассмотреть Верховный суд РФ.



«Дело в том, что сейчас Мишустин объявил гаражную амнистию, которая должна войти в законную силу через три месяца. То есть люди, у которых гаражи были построены до 2004 года, имеют право их узаконить. Поэтому они так и торопятся нас снести. Земля-то тут золотая», - отметил один из соседей Вартана Кочьяна.



Никаких компенсаций тем, чьи строения сносят, власти выплачивать не собираются. По словам главы администрации Адлерского района Николая Бескровного, на месте самостроев будет находиться зеленая зона. Тем временем на кадастровой карте видно, что здесь уже сформировано два участка, и они — в частной собственности.





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