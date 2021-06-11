В Челябинской области действуют меры поддержки для соотечественников

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11 июня 2021, 18:32 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Тем, кто переезжает из-за рубежа, компенсируют проживание и выплачивают подъемные.

На Южном Урале реализуется программа по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Меры государственной поддержки, включающие компенсации за проживание, медицинское обследование, оформление документов, а также подъемные, доступны участникам программы и членам их семей. Кроме этого, они могут получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и за короткий срок.

Как рассказала начальник отделения по вопросам гражданства управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области Елена Довбенко, в ходе онлайн пресс-конференции, проведенной пресс-центром «Гранада Пресс», подать документы на участие можно в представительствах МВД России и в 10 временных группах при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах.

По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, благодаря программе, регион получает квалифицированные кадры. По данным ведомства, 37% переселившихся имеют высшее образование, 62% находятся в трудоспособном возрасте. На Южный Урал переезжают востребованные на рынке специалисты: педагоги, медицинские работники, инженеры и техники, у них не возникает проблем с трудоустройством и социальной адаптацией.

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