Шоу БИ-2 NEWBEST XL состоится 20 июня на крупнейшем стадионе страны

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11 июня 2021, 18:44 Лада Меркулова Источник: По материалам пресс-службы группы Би-2

Идут последние приготовления группы Би-2 к долгожданному концерту в «Лужниках»! После нескольких вынужденных переносов даты московского концерта команда решила провести главный концерт своего тура на самой большой площадке Москвы.

Как сообщают организаторы, Концерт NewBest XL станет самым масштабным в истории группы. В программе выступления - треки, за которые голосовали поклонники! Как сообщает пресс-служба группы - Композиции прозвучат не только с основной, но и со второй сцены, расположенной в центре зала! Помимо этого, Би-2 собираются удивить поклонников захватывающей сценографией и световым шоу, и, конечно, отдельное внимание группа традиционно уделит звуку. Фирменный объёмный саунд покроет весь стадион!

Также 20 июня в Лужниках прозвучат и песни-лидеры чартов 2020 года: синглы «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых», состоится премьера сингла из грядущего альбома.

Главное шоу откроют выступления специально приглашенных гостей: одним из них станет группа «Сети» — российская рок и инди-поп-группа, сольный проект бывшего участника группы "Сплин" Яна Николенко, который известен также как клавишник, флейтист и соавтор текстов Би-2. Коллективом выпущено два альбома: «Небо на Земле» и «Просто», а в 2020 — новые синглы «Мало» и «Вдвоём». Визитной карточкой группы стал хит «Smile».

Музыки будет много, а места хватит всем — и на сцене, и на танцполе, и на трибунах.

В связи с переносом концерта на новую площадку, группа разошлёт всем поклонникам обновлённые билеты на мероприятие. Обращаем Ваше внимание на то, что при посещении мероприятия обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При необходимости зрителям на входе будут предоставлены маски, перчатки и антисептические средства.

Билеты: https://bdva.ru/concerts/moscow_newbestxl/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

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