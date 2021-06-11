Третья мировая война будет за воду?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2021, 17:18

Климатологи всего мира думают, как обеспечить выпадение дождей над сухими территориями и уменьшить нагревание планеты. Канадские эксперты считают, что если в ближайшее двадцать лет решения не найдется, то это послужит началом Третьей мировой войны, где одни страны будут запускать летательные аппараты или ракеты с «дождевой начинкой» в стратосферу, а другие, будут эти носители сбивать. Всем нам хорошо известна прописная климатическая истина, если в одном месте проливаются дожди, то в другом начинается засуха, влекущая за собой голод. Война за ресурсы и технологии разворачивается уже сейчас. Она охватила Ближний Восток и Африканский континент. Скоро планета будет испытывать нехватку пресной воды, что станет поводом для новых конфликтов. Например, постройка дамб в верховьях рек, пересекающих несколько стран, где все государства, расположенные ниже по течению, останутся без воды.



Одной из главных задач в эпоху глобального потепления является – охлаждение планеты. Учёные предлагают выбрасывать в облака различные химические элементы, чтобы они отражали лучи солнца более эффективно, тем самым понижая температуру нагревания Земли. Отмечается постепенное нагревание планеты, 2020 год оказался теплее 2016 года, который в свою очередь побил предыдущие температурные рекорды. Учёные отмечают, что Земля теплеет примерно на 0,2 градуса за каждые 10 лет, вся суша на 0,3 градуса. Россия впереди планеты всей и теплеет на 0, 5 градуса за тот же период, опережая прочих в 2,5 раза. Здесь все же стоит оговориться, что Арктика теплеет еще быстрее, там наблюдается повышение температуры на 0,7 градусов за 10-летний период.



Более того изменяется не только температура, но и различные другие индикаторы. Так, например, сокращается площадь и масса горных ледников, Антарктического и Гренландского ледяных щитов, растет уровень моря и накопления тепла в Земной климатической системе. 90% тепла уходит в океан, порядка 5% на сушу, 4 % в криосферу и 1% в атмосферу. Мы сейчас живём в эпоху избыточного тепла или радиационного разбаланса, когда к нам приходит 340 ватт на метр квадратный, а уходит 339, вот этот 1 ватт сейчас копится в климатической системе.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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