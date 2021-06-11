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11 июня 2021, 16:40 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ земельного участка граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному главой государства закону, в России будет введён институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его дочерние компании.

С принятием этого документа, газ до границы земельных участков будет проводиться бесплатно, а подключение к дому владелец дома должен будет оплатитить самостятельно.

Рост тарифов на газ для населения выше инфляции при этом исключается. Затраты на проведение газа на участках и газификацию самих домовладений будут контролироваться.

Оформить подключение можно будет по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров.

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