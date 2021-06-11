Бывших гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» отпустили из зала суда

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2021, 14:38 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Судебный процесс в отношении бывшего гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой завершился весьма неожиданно. Их освободили прямо в зале суда, несмотря на предъявленные ранее тяжкие обвинения.



Подсудимым вменялись - злоупотребление полномочиями, хищение кредитов и проведение незаконных валютных операций. Суд приговорил их к трем годам восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. При этом гособвинитель ранее просил для Александра Кочнева десять лет, а для Екатерины Пантелеевой девять лет колонии общего режима. В итоге они были освобождены в зале суда, поскольку уже отбыли назначенные им сроки в СИЗО.



Следствие утверждало, что подсудимые были соучастниками главных фигурантов этого дела, которые по сей день находятся в розыске - бывших совладельцев «ВИМ-Авиа» супругов Рашида и Светланы Мурсекаевых. В розыске находится еще и бывший вице-президент компании Алевтина Калашникова.



По версии СК РФ, Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева помогали совладельцам «ВИМ-Авиа» превращать компанию в финансовую пирамиду. В 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность для получения кредитов, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты.



Так, в 2016 году ими была украдена часть из 1,6 млрд руб., которые авиакомпания получила в Абсолют-банке на приобретение двигателей для самолетов. Кредит так и не был возвращен, а более $9 млн по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники оказались на счете ирландской компании, аффилированной с супругами Мурсекаевыми. Оттуда они попали в один из люксембургских банков. Помимо этого, выяснилось, что топ-менеджмент «ВИМ-Авиа» закупал авиатопливо по завышенной стоимости у аффилированных структур.



В итоге убытки компании превысили 2,5 млрд рублей, и она была признана банкротом. Ущерб от действий подсудимых оценивается почти в 900 млн руб.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости