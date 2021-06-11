Жители Кубани смогут найти землю для строительства при помощи онлайн-сервиса

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11 июня 2021, 14:25

Жители Кубани смогут выбрать землю под жилищное строительство при помощи онлайн-сервиса. О запуске проекта граждан проинформировал краевой Росреестр.



Новый сервис «Земля для стройки» планируется запустить во всех субъектах РФ. На данный момент участие в проекте принимают Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан. Проект реализовали по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина а также во исполнение перечня поручений Президента страны.



Нацпроект «Жилье и городская среда» введен в действие на территории РФ с 2019 года. Основными его направлениями являются обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, создание возможностей для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды.



В рамках данного проекта и реализован сервис «Земля для стройки» на платформе Публичной кадастровой карты Росреестра. С помощью карты в режиме онлайн любой желающий (инвестор, застройщик или гражданин) может выбрать понравившийся участок и проверить его на пригодность для жилищного строительства.



В течение прошедшего года губернаторами регионов и органами исполнительной власти совместно с Росреестром проводилась масштабная работа по выявлению земель, пригодных под жилищное строительство.



По итогам мониторинга в субъектах РФ удалось выявить 733 населенных пункта и прилегающих к ним территорий, где был отмечен наиболее высокий спрос на приобретение жилой недвижимости.



Чтобы вовлечь в оборот как можно больше земельных участков, рассчитанных для строительства жилых помещений, в России было определено порядка 5,7 тыс. участков и территорий площадью около 104 тыс. га.



По состоянию на 1 июня текущего года в Краснодарском крае выявлено 226 территорий и земельных участков, пригодных под строительство ИЖС. Их общая площадь составляет 1780,6 га.



Для строительства многоквартирных домов пригодно 60 участков и территорий, их площадь 6868,2 га.



«Сервис «Земля для стройки» позволит застройщикам и гражданам с помощью цифровых технологий осуществлять поиск и подачу заявления о заинтересованности в земельном участке максимально быстро и просто,– считает руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов. – Новая система позволит наиболее эффективно управлять землей и недвижимыми объектами, наращивать объемы строительства и инвестиций».



Алгоритм действий по поиску участков для строительства жилья интуитивно понятен. На Публичной кадастровой карте необходимо выбрать слой «Жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку: номер региона, поставить двоеточие и звездочку.



Когда поиск будет завершен, система покажет на карте, какие участки в регионе свободны, а также отразит площадь, адрес объектов, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей.



Для оформления права собственности на понравившийся участок земли потенциальному инвестору потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом, и после отправить её в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.



Сервис «Земля для стройки» был разработан в целях наибольшего вовлечения в оборот неиспользуемой государственной и муниципальной земли для развития жилищного строительства в каждом регионе нашей страны. Цифровой сервис выступает в роли помощника гражданам, инвесторам и застройщикам. Все эти факторы способствуют созданию комфортной городской среды для проживания людей и повышению инвестиционной привлекательности региона.

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