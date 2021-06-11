Истоки нацизма Гитлер обнаружил в Великобритании

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11 июня 2021, 14:12

Тема исключительности англосаксов муссируется не только в СМИ, но и среди многих учёных. Свои черты она приобрела на рубеже 19-20 веков, когда проблема расовой самоидентификации начала рассматриваться государствами по-новому.



Великобритания в этот период начала претендовать на статус империи. В США активизировалось противостояние мигрантскому потоку. В англоязычной литературе стало появляться больше материалов с националистическим уклоном. Идеи федерализации прослеживалось в Англии и США примерно одинаково. Оба государства считали, что другие страны должны строить свою политику с учётом их мнения.



Во второй половине 19 века в англоязычной литературе укрепились писатели-националисты. Серьёзную пропаганду исключительности англосаксов вёл поэт и философ Джозеф Редъярд Киплинг. Он считал, что миром должны править сильные мужчины только белой расы. Идеями Киплинга были заражены и другие писатели, к примеру, Джек Лондон. В его произведениях англосаксы всегда были положительными героями.



Потом к писателям подключились историки, политики и бизнесмены. Доктрина превосходства англосаксов над другими расами до настоящего времени витает по обе стороны Атлантики. Впоследствии эту теорию взял на вооружение Гитлер, провозгласив арийцев избранной нацией.





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