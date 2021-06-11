Полиция выдала чеченскую девушку, сбежавшую из дома от регулярных побоев и угроз из-за ориентации

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11 июня 2021, 13:34 Источник: The Insider

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Халимат Тарамова сбежала из Чечни, опасаясь за свою жизнь из-за сексуальной ориентации, но вчера вечером ее задержали в кризисной квартире в Махачкале и передали чеченским силовикам.

«Я добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моём местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни», - с такими словами обратилась к людям Халимат Тарамова.

Девушка пряталась в убежище проекта «Марем». По словам дагестанской журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной, сначала в квартиру зашли двое сотрудников и просто опросили Тарамову. Вокруг дома все это время находились какие-то странные люди. Через некоторое время полицейские вернулись, якобы за уточнениями. Анохина открыла им дверь и тогда вместе с сотрудниками полиции в квартиру ворвались неизвестные парни.

В итоге всех девушек, кроме Халимат, задержали. Где находится Тарамова сейчас — неизвестно.

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