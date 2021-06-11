Инфляция делает россиян ещё беднее

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11 июня 2021, 11:44

Прогнозы российского правительства на текущий год значительно разнятся с реальностью.



Рост цен оказался выше в полтора раза, чем ожидалось. Инфляция бьёт очередные рекорды, что негативно сказывается на покупательской способности россиян. Больше всего с начала года подорожали продукты питания. Цена на картофель увеличилась на 70%, морковь почти на 85%. Также произошло значительное подорожание строительных материалов. В конце прошлого года правительство уже сдерживало рост цен на сахар и подсолнечное масло. Но они всё равно растут.



В официальном прогнозе правительства указано, что доходы населения к концу года должны увеличиться на 3%. Однако при высоком уровне инфляции они не покроют базовые потребности, так что население станет ещё беднее. Теоретически побороть бедность можно было бы посредством целевых выплат, так как российский бюджет по итогам года получил больше запланированных средств. Однако конкретных предложений от правительства по данному вопросу не поступало.





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