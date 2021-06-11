Алексей Текслер вручил паспорта юным южноуральцам

11 июня 2021, 11:36 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.
30 лучших школьников из разных уголков Южного Урала, достигшие 14 лет и имеющие достижения в учебе, науке, спорте и общественной жизни, были приглашены на вручение паспортов в правительство Челябинской области. Главный документ им передал губернатор Алексей Текслер.
Глава региона поздравил юных южноуральцев с Днем России, пожелал им дальнейших успехов и выразил надежду, что они свяжут свою будущую жизнь с родным краем.
После торжественной церемонии школьники пообщались с губернатором и побывали в его рабочем кабинете.
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