Алексей Текслер вручил паспорта юным южноуральцам

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11 июня 2021, 11:36 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.

30 лучших школьников из разных уголков Южного Урала, достигшие 14 лет и имеющие достижения в учебе, науке, спорте и общественной жизни, были приглашены на вручение паспортов в правительство Челябинской области. Главный документ им передал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поздравил юных южноуральцев с Днем России, пожелал им дальнейших успехов и выразил надежду, что они свяжут свою будущую жизнь с родным краем.

После торжественной церемонии школьники пообщались с губернатором и побывали в его рабочем кабинете.

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