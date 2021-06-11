Аргументы Недели Общество 13+

Бочкарев: В Левобережном завершается строительство школы на 1,9 тыс учеников

, 11:34

Бочкарев: В Левобережном завершается строительство школы на 1,9 тыс учеников
Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительная готовность школы в столичном районе Левобережный составляет 95%.

«В районе Левобережный завершается строительство новой школы на 1,9 тыс. мест. Четырехэтажное здание площадью порядка 33 тыс. кв. метров располагается по адресу: Валдайский проезд, д. 14/1, готовность объекта оцениваем в 95%: сейчас в здании ведутся финальные работы по устранению замечаний», - отметил Андрей Бочкарёв.

Он подчеркнул, что для учеников школы предусмотрены все возможности для дополнительного образования и занятий в свободное от учебы время.

«Здесь будет работать научно-техническая лаборатория, it-полигон, фото-киностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества и студия изобразительного искусства, кроме того, в здании разместится конференц-зал с форумом для учащихся, который сможет использоваться для дополнительного образования», - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, школа будет оборудована трансформируемыми спортивными залами и актовым залом с театральными креслами.

«На школьном дворе появится трибуна с теневым навесом в физкультурно-спортивной зоне для старшей школы, а также амфитеатр со сценой и зрительской частью», - рассказал Бочкарёв.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран заявил, что на саммите в Брюсселе 14 июня не будут обсуждаться конкретные сроки вероятного вступления Украины в альянс.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью