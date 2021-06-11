Бочкарев: В Левобережном завершается строительство школы на 1,9 тыс учеников

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11 июня 2021, 11:34

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительная готовность школы в столичном районе Левобережный составляет 95%.



«В районе Левобережный завершается строительство новой школы на 1,9 тыс. мест. Четырехэтажное здание площадью порядка 33 тыс. кв. метров располагается по адресу: Валдайский проезд, д. 14/1, готовность объекта оцениваем в 95%: сейчас в здании ведутся финальные работы по устранению замечаний», - отметил Андрей Бочкарёв.



Он подчеркнул, что для учеников школы предусмотрены все возможности для дополнительного образования и занятий в свободное от учебы время.



«Здесь будет работать научно-техническая лаборатория, it-полигон, фото-киностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества и студия изобразительного искусства, кроме того, в здании разместится конференц-зал с форумом для учащихся, который сможет использоваться для дополнительного образования», - сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.



По его словам, школа будет оборудована трансформируемыми спортивными залами и актовым залом с театральными креслами.



«На школьном дворе появится трибуна с теневым навесом в физкультурно-спортивной зоне для старшей школы, а также амфитеатр со сценой и зрительской частью», - рассказал Бочкарёв.





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