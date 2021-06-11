Сергунина рассказала о проектах-финалистах конкурса «Новатор Москвы»

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11 июня 2021, 11:07

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В финал конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проекта. Всего было подано 740 заявок – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.



На сайте мэра и правительства столицы сообщается, что номинантам на премию предстоит презентовать свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и органов государственной власти. Презентация пройдет 15 июня. Победителями конкурса станут 18 проектов.



Финалистам конкурса «Новатор Москвы» потребуется доказать актуальность своей разработки, ее научную новизну и востребованность на рынке.



«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер - предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды», - сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



В финале конкурса представлены такие проекты, как система нейроуправления бионическим протезом, препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, модель отопления на основе энергосберегающей технологии, «умная» система энергоучета с заложенным в нее функционалом интернета вещей, а также высокоскоростная тоннельная транспортная система для мегаполисов будущего.



Премию также может получить технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах в городских условиях. Проект использует возможности искусственного интеллекта и сокращает расход воды на 95%, обеспечивает постоянный уход и поддерживает заданный микроклимат, необходимый конкретному виду растений.



В финале конкурса оказалось технологичное решение в виде спасательной капсулы для экстренной эвакуации людей с высотных объектов (зданий и сооружений высотой от 10 до 1 тыс. м). Система может применяться в нештатных ситуациях, когда обычные способы эвакуации невозможны.



Премии мэра Москвы присуждаются в трех номинациях - «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций»:

- «Проект будущего» - это номинация для изобретений, у которых есть оформленная инновационная идея или охранный документ, удостоверяющий авторство или исключительное право;



- «Меняющие реальность» - номинация для разработок, уже имеющих бизнес-модель с анализом рынка и оценку рыночной привлекательности;



- «Лидеры инноваций» - для проектов, имеющих неоднократную выручку при реализации.



Уточняется, что в каждой из номинаций представлено шесть направлений: «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты».



Сообщается, что лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Общий размер призового фонда составляет более 20,7 млн руб.





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