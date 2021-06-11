Общественный деятель Курдесов предложил ограничить онлайн-торговлю пневматическими пистолетами

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11 июня 2021, 08:28

пневматический пистолет, pixabay.com

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выдвинул идею ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты.

В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева Дмитрий Курдесов заметил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж имеют возможность покупать совершеннолетние граждане без наличия лицензии.

По словам общественного деятеля, пневматические пистолеты, винтовки, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж сейчас продают в интернет-магазинах и доставляют покупателю, но данный способ торговли не всегда гарантирует, что обладателями предмета будут именно совершеннолетние граждане РФ.

Курдесов, как сообщает RT, попросил Колокольцева оценить целесообразность введения запрета на онлайн-продажу в РФ пневматических пистолетов и прочих пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж. Специалист также уточнил, что такие изделия считаются маломощными, но они способны нанести существенный вред здоровью человека в случае попадания в уязвимые части тела.

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