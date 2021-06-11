Челябинская область приобретет газомоторные автобусы и трамвайные вагоны

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11 июня 2021, 07:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Регион получит дополнительные средства из федерального бюджета для реализации программы «Чистый воздух».

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ объявил, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» между четырьмя индустриальными регионами будут дополнительно распределены 4,8 миллиарда рублей. В перечень субъектов вошла Челябинская область, она получит 2,3 миллиарда рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, средства планируется направить на комплекс мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Так, для Челябинска будут приобретены 150 газомоторных автобусов, для Магнитогорска — 10 трамвайных вагонов.

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