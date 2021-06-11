В Челябинске резко вырос спрос на услуги ремонтников
11 июня 2021, 07:05 Анна Семенова
Более 60% южноуральцев планируют летом освежить свою квартиру
Данные «Авито.Услуги» говорят о том, что желание отремонтировать за лето свое жилье есть у 62% челябинцев. Спрос на услуги рукастых отделочников вырос по сравнению с прошлым годом на 22%.
Спрос рождает предложение. В интернете стали на 17% чаще размещать объявления о своих талантах мастера по строительству, сантехработам, ремонту офисов, остеклению балконов.
Интересный факт. Подавляющее большинство челябинцев, планирующих этим летом ремонт, – женщины. Согласно опросу, они мечтают о квартирах в стиле минимализм, скандинавского хюгге или просто о чистом косметическом ремонте. Устроить из своего семейного гнезда лофт готовы единицы.
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