На Южном Урале 12 июня состоится акция «Окна России»

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11 июня 2021, 07:02 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Она пройдет 12 июня в честь главного праздника страны.

Челябинская область отметит День России. 12 июня на Южном Урале пройдет череда торжественных мероприятий. Так, в Челябинске состоится концерт с участием известных коллективов: студии Государственного ансамбля танца «Урал», народного коллектива хора казачьей песни «Разгуляй», молодежного театра «Проспект Горняков» и многих других. В Миассе пройдет городской фестиваль живой музыки «Новое дыхание 2021», а в Нижней Санарке — автопробег по улицам поселка с флагами России.

«День России будет отмечать вся область, причем часть мероприятий пройдет уже накануне праздника, — прокомментировал министр культуры Алексей Бетехтин. — В каждой территории разработана своя программа празднования: это и концерты творческих коллективов, в том числе open-air, разнообразные выставки, кинопоказы, викторины, мастер-классы, спортивные состязания, игровые программы для детей». С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте ведомства.

Также всех южноуральцев приглашают присоединиться к Всероссийской онлайн акции «Окна России». В этом году флешмоб пройдет во второй раз. Чтобы стать его участником, необходимо украсить свои окна картинками, рисунками, надписями, посвященные России и родному краю. После этого нужно сфотографировать окна и опубликовать снимок в социальных сетях, сопроводив его хэштегами #МыРоссия и #ОкнаРоссии.

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