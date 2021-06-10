«Московский инвестор» – удобный онлайн-сервис для оперативной связи города и бизнеса

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10 июня 2021, 21:23

Фото из открытых источников

Для эффективного и быстрого взаимодействия предпринимателей и столичных властей на платформе Инвестиционного портала Москвы был запущен сервис «Московский инвестор». Он позволяет не только задать вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов, но и направить предложения по улучшению инвестиционного климата столицы. Подробнее о возможностях сервиса – в материале.

Оперативная обратная связь – важная составляющая процесса формирования комфортной городской бизнес-среды. Онлайн-сервис «Московский инвестор» нацелен на налаживание такого диалога. Однако на этом его возможности не исчерпываются.

«Объем частных инвестиций в экономику Москвы ежегодно увеличивается: за последние 10 лет он вырос почти втрое. В прошлом году, несмотря на пандемию, инвесторы вложили в развитие города более 3,6 триллиона рублей, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее. Онлайн-сервис «Московский инвестор» позволяет нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки. Сейчас сервис включает в себя восемь разделов, а перечень тем, по которым можно направить вопрос, регулярно обновляется в соответствии с потребностями бизнеса», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как осуществляется процесс приёма заявлений от предпринимателей

Столичные предприниматели могут найти нужную тему по ключевым словам, либо воспользоваться специальным классификатором – заранее сформированным перечнем вопросов по различным тематикам. Затем им нужно заполнить форму и при необходимости приложить дополнительные материалы, после чего сообщение будет направлено в профильный орган исполнительной власти для рассмотрения и подготовки ответа.

«Перечень тем, по которым можно направить вопрос, регулярно обновляется в соответствии с потребностями бизнеса. Изначально в «Московский инвестор» входили разделы, связанные с землей и недвижимостью, городскими торгами, поддержкой промышленности и налогообложением. В этом году добавилось еще четыре раздела. Один из последних, «Строительство», позволяет получить консультации или сообщить о сложностях, возникающих при реализации на территории города девелоперских проектов на разных этапах строительства – от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию», – пояснил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В этом году в онлайн-сервисе появился специальный раздел, который фокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь можно задать вопросы по выплатам субсидий, оформлению льготных кредитов, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Также в «Московском инвесторе» появились разделы, связанные с подключением к инженерным сетям при локализации производства на городских промышленных площадках, получением разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении.

Сроки рассмотрения заявлений

Все сообщения, направленные предпринимателями через онлайн-сервис, рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Если этого срока окажется недостаточно, то он может быть увеличен до 30 дней. Если же по итогу ответ не устроит пользователя, то обращение можно направить на повторное рассмотрение в Штаб по защите бизнеса. Предприниматель получит ответ в свой личный кабинет на портале, а также на электронную почту.

Удобство и простоту использования онлайн-сервиса уже успели оценить московские инвесторы. К примеру, генеральный директор компании «ЭлитГрупп Инвест», которая строит в Москве мясоперерабатывающее производство и обладает статусом инвестиционного приоритетного проекта.

«Мы решили получить субсидию на возмещение части процентов по кредиту на создание имущественного комплекса и по технологическому присоединению, а также планируем получить субсидию на возмещение части процентов по кредиту или лизингу за приобретение оборудования. Возникали вопросы, которые требовали оперативного решения. А на инвестпортале в сервисе «Московский инвестор» есть раздел, посвященный данной проблематике, – решили им воспользоваться. Наше обращение было быстро рассмотрено, исчерпывающий ответ мы получили в течение нескольких дней. Сервис, несомненно, значительно упрощает работу инвесторов, максимально переводит в онлайн-режим взаимодействие с властью», – рассказал генеральный директор производственной компании «ЭлитГрупп Инвест» Вадим Акопов.

Генеральный директор ЗАО «Связьстройдеталь» Алексей Анисимов недавно столкнулся с технической ошибкой при подтверждении статуса промышленного комплекса, присвоенного его компании. Проблема была решена с использованием возможностей «Московского инвестора».

«Уже на следующий день с нами связались и представители технической поддержки, и Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В этот же день проблема была решена: электронное заявление на подтверждение статуса промкомплекса было отправлено. Мы высоко оцениваем как работу данного сервиса, так и в целом работу Департамента по оперативному решению проблем, возникающих у промышленных предприятий, и благодарим за эффективное взаимодействие», – сказал Алексей Анисимов.

Предложения по улучшению инвестклимата

Любой пользователь онлайн-ресурса «Московский инвестор» может направить не только вопросы по ведению инвестиционной деятельности, но и свои идеи по развитию инвестиционного потенциала Москвы. Для этого нужно нажать кнопку «Направить предложение», заполнить специальную форму и приложить необходимые документы. Сообщение будет направлено в проектный офис по улучшению инвестиционного климата в Москве, а ответ также поступит предпринимателю в течение 10 рабочих дней.

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