АТОР попросила главу оперштаба Голикову рассмотреть предложение по открытию международного туризма

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10 июня 2021, 20:48 Источник: RT

Анталия, фото: pixabay.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением открыть ряд зарубежных туристических направлений.

«Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов», - цитирует строки из документа RT.

Представители АТОР отметили, что восстановление международного туризма снизит социальную напряжённость, а владельцы турагентств расплатятся по долгам и смогут избежать конфликтных ситуаций с потребителями. В организации считают, что количество вакцинированных россиян за счёт путешественников может увеличиться на 8 - 10 млн человек.

«Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления [Турция] привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020», - уточнили в ассоциации.

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