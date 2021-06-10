Архангельская область осталась без малой авиации

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10 июня 2021, 17:43

По распоряжению председателя российского правительства Михаила Мишустина в стране закрыто несколько малых аэропортов. В итоге часть из них превратилась в посадочные полосы.



Для сохранения статуса нужно немало условий. Однако в отдалённых посёлках и районах Архангельской области далеко не всегда имеется даже электроэнергия. Ни один малый аэропорт не в состоянии содержать круглосуточно штат сотрудников безопасности да ещё соблюдать все требования, которые наравне применяются и к Пулково, и к Шереметьево и самому глухому аэропорту.



Жители Архангельской области, где был закрыт последний малый аэропорт, не могут понять, почему в стране с большими ресурсами не происходит переоснащение старых воздушных гаваней. Их просто закрывают. Чтобы приобрести билет на авиарейсы малой авиации в области нужно записываться заранее. Купить их через онлайн-сервисы не всегда представляется возможным.



Поддерживать работу аэровокзалов местные жители вынуждены были своими силами: чистят взлётно-посадочные полосы, налаживают систему навигации. В известный на всю страну город Мезень самолёт летает из Архангельска только два раза в неделю, хотя ещё недавно рейс был ежедневным. Отсутствие производства привело к обеднению населения. Летать в столицу региона люди вынуждены только случае крайней необходимости: в больницу, для оформления документов. Так и без того немногочисленные жители забытых деревень оказались окончательно оторванными от цивилизации.





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