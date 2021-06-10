Андрей Бочкарев: В Москве в январе-мае этого года ввели почти 2 млн кв. м жилья

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10 июня 2021, 17:20

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в январе-мае 2021 года в Москве введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья, что составляет почти половину годового плана.



«При годовом плане по вводу жилья в 4 млн кв. метров только за прошедшие пять месяцев в Москве введено 110 объектов жилой площадью более 1,9 млн «квадратов». Таким образом, мы уже почти выполнили половину годового плана и можем констатировать, что строительство жилья в столице идет хорошими темпами», - рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, всего с начала года в столице введено в строй почти 4,2 млн. кв. м. недвижимости.



«Среди них более 1 млн. кв. метров социальных, промышленно-производственных, административно-деловых, торгово-бытовых и других объектов, дающих городу дополнительные рабочие места», - сообщил Андрей Бочкарёв.



Ранее он отмечал, что Москва практически вернулась к «доковидным» темпам строительства.



«Объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут, и уже можно говорить о том, что московская строительная отрасль практически вернулась к «доковидным» показателям», – сказал Андрей Бочкарёв.





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