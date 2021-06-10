Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

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10 июня 2021, 14:16 Источник: ТАСС, РИА Новости

Лариса Шойгу, фото с сайта Госдумы

Скончалась депутат Государственной думы, врач Лариса Шойгу. Об этом сообщил в четверг, 10 июня, депутат Сергей Неверов. Ларисе Кужугетовне Шойгу было 68 лет.

Лариса Шойгу - родная сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 году окончила Томский медицинский институт. После окончания вуза до 1998 года работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице. Прошла путь от простого врача до заместителя главного врача по лечебной работе.

В 1998 году ее назначили первым замминистра здравоохранения республики Тува.

В 1999 году Шойгу переехала в Москву и стала работать в поликлинике № 72 в должности замглавврача. Лариса Кужугетовна Шойгу - врач высшей категории, заслуженный врач России.

В декабре 2007 года Шойгу была избрана депутатом Госдумы пятого созыва, членом Комитета ГД по охране здоровья. В 2011 году ее переизбрали в Госдуму. Шойгу была заместителем председателя Комитета Думы по Регламенту и организации работы нижней палаты парламента.

18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы VII созыва.

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