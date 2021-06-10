От коронавируса вакцинировались почти 40% кубанских медработников

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10 июня 2021, 13:55

В Краснодарском крае продолжается вакцинация от коронавируса. От опасной инфекции привились уже порядка 700 тысяч граждан. При этом из числа медработников препарат получили уже 40% персонала.



"Мы запустии масштабную вакцинацию врачей в конце 2020 года, в приоритете были медики, работающие с пациентами с симптомами COVID-19. Конечно, медики и тогда, и сегодня работают в средствах индивидуальной защиты, но самым эффективным щитом от COVID-19 стала вакцина", — прокомментировала вице-губернатор Анна Минькова.



По словам заместителя главы края, от коронавирусной инфекции с марта по декабрь 2020 года скончались 47 медиков. В нынешнем году — ещё 7 человек.



"Это большая утрата, но мы наблюдаем ощутимое снижение смертности от COVID-19 среди врачей благодаря своевременной вакцинации", — заявила Анна Минькова.

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