В Челябинск привезли медвежонка-сироту из Перми

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10 июня 2021, 13:53 Галина Новикова

Варя (слева) и Баграт. Фото Петра Сафонова

В приюте Карена Даллакяна «Спаси меня» новый подопечный – медвежонок по кличке Баграт.

Его привезли позавчера вечером из Пермского края. Теперь мишка живет вместе с Варей, которую в конце мая изъяли у жителя Чебаркуля.

Напомним, в Сети появился ролик, где Варвару ведут купаться на многолюдный городской пляж. Представителям минэкологии и Карену Даллакяну удалось в течение двух часов установить, кто является хозяином медвежонка. Мужчина рассказал, что нашел животное в коробке на автозаправке.

«Уже позже оказалось, что Варя – родная сестра Умки, которого 1 мая мы отправили в реабилитационный центр «Утес» Хабаровского края, – сказал Карен Даллакян. ­– Скорее всего, мама медвежат погибла от рук браконьеров, а их подкинули на заправку».

Теперь Варя и Баграт проходят лечение от последствий неправильного кормления. Раньше частенько их угощали манной кашей и сладостями… Из-за этого у Вари появились многочисленные экземы и почернели молочные зубы. Теперь у малышей правильный рацион: рыбий жир, яйца, молочные продукты, рыба…

Если все будет благополучно, то через две недели их отправят в центр Хабаровского края. Вдвоем им не скучно – они играют и частенько выясняют отношения. Пока все обходится без настоящих драк.

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