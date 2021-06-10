Вице-премьер Татьяна Голикова считает необходимым минимизировать импорт лекарственных препаратов

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10 июня 2021, 14:34 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 10 июня, призвала минимизировать зависимость России от импорта лекарственных препаратов. По словам Голиковой, тема лекарственных препаратов - одна из самых чувствительных для россиян и всегда будет на первом месте.

Голикова на итоговой коллегии Минпромторга России за 2019-2020 годы заявила, что в России производится 21 из 28 рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 препаратов.

Голикова отметила, что "такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, - это всегда длительные циклы доклинических, клинических, пострегистрационных исследований", но "работа с вакцинами показала", что в России могут и должны "максимально снизить зависимость страны от импорта иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов".

"Россия должна максимально снизить зависимость от импорта лекарственных препаратов", - подчеркнула Татьяна Голикова.

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