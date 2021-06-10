Уволенного за «спиритический сеанс» полицейского в Хабкрае вернули на службу

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10 июня 2021, 15:05

Полицейский из Комсомольска-на-Амуре смог через суд восстановиться на работе после увольнения. Ранее его отстранили от занимаемой должности из-за того, что он ответил прокуратуре о том, что «провел спиритический сеанс с душой умершего» свидетеля.

Уволили правоохранителя в августе 2020 года. Перед этим полицейский проводил проверку по делу по жалобе на главу СНТ АО «АСЗ» Марину Ехлакову, заподозренную дачниками в финансовых махинациях.

Во время доследственной проверки полицейский опросил причастных к деятельности СНТ. Признаков преступления Ехлаковой он не нашел и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но в прокуратуре потребовали допросить также и председателя сада Михайло.

В последствии выяснилось, что Михайло скончался в конце 2018 года, но прокуратура, несмотря на это, требовала его показаний. Полицейский направил в надзорное ведомство ответ:

- Во исполнение неоднократных требований заместителя прокурора г. Комсомольска-на-Амуре Рябова В. А. об опросе гражданина Михайла Н. П., был проведен спиритический сеанс, привлечены эзотерики, с целью вызова и проведения беседы с душой умершего Михайла Н. П. Душа так и не вышла на связь. Были предложения о проведении эксгумации тела Михайла Н.П., но специалисты сказали, что тело (при том мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет. На основании изложенного выполнить требование прокурора города об опросе Михайла Н. П. не представилось возможным.

В прокуратуре не оценили ответа, более того, там посчитали, что полицейский позорит честь мундира, и инициировали служебную проверку, показавшую, что справка была изложена «с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу». Правоохранителя отстранили от занимаемой должности.

С увольнением полицейский не стал мириться и подал в суд, который оказался на его стороне.

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