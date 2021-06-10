В Хабаровском крае впервые появится справочник о народах региона

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10 июня 2021, 15:04

Первый в Хабаровском крае этнографический атлас региона появится благодаря президентскому гранту, выигранному Дальневосточной государственной научной библиотекой.

В справочнике будет собрана информация о народах, которые проживают на территории края, а также об истории заселения Дальнего Востока, о традициях и особенностях ассимиляции народов, сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, на основе собранных материалов будут подготовлены интеллектуальные квесты, онлайн-викторина и онлайн-выставка.

По словам руководителя проекта Галины Старкиной, издание выйдет как в печатном, таки онлайн-формате. Оно станет связующим звеном «в деле укрепления межнационального и межконфессионального согласия жителей региона».

Сумма гранта составляет 998,3 тыс. рублей.

Отметим, что на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, живущих на территории Хабаровского края, будет выделено 20 млн рублей. 12 муниципалитетов получат субсидии.

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