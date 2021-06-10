Cергунина: Более 17 млрд рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве

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10 июня 2021, 12:05

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина рассказала о поддержке инвестиционных проектов по созданию технопарков в Москве.



Сообщается, что в рамках поддержки инвесторов, правительством Москвы разработан специальный механизм - статус инвестиционного приоритетного проекта.



«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд руб.», - уточнила Наталья Сергунина.



Новый статус предоставляет возможность инвесторам снизить общую региональную налоговую нагрузку. За счет этого с 18% до 13,5% уменьшается региональный налог на прибыль. При этом обнуляется ставка налога на имущество, а арендная плата за землю равняется 0,01% от кадастровой стоимости.



Вице-мэр Москвы рассказала, что для девелоперов также разработана программа субсидирования части расходов при строительстве технопарков. Теперь инвесторы могут получить субсидии размером до 300 млн руб. в год на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка, а также субсидию до 100 млн руб. в год на технологическое присоединение.



Помимо этого, для строительства будущего технопарка, компаниям, занимающимся масштабными инвестиционными проектами, предоставляется возможность без торгов заключить договор аренды земельного участка, который находится в собственности Москвы, сроком на шесть лет. Сообщается, что такая бизнес-модель создания технопарка уже стала популярной среди инвесторов и доказала свою эффективность. В настоящее время доля свободных площадей в действующих технопарках составляет немногим более 1%.



Сейчас в Москве находится 43 технопарка. Шесть из них создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города. Корпуса технопарков «Калибр» и «Строгино» уже готовы к размещению инновационных компаний.



Недавно было подписано соглашение о реализации нового инвестиционного проекта «НТВ». Инвестор планирует создать крупнейший в России мультимедиатехнопарк. Потенциальными резидентами станут организации, которые работают в сфере телепроизводства и телевещания. Инвестор вложит в технопарк более 10 млрд руб., будет создано свыше 3,3 тыс. рабочих мест.





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